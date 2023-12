Candinho Gabínio quer que a Energisa faça atendimento presencial na agência de Ponta Porã

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Candinho Gabínio, bastante preocupado com a situação enfrentada pelos moradores que são clientes da Energisa, apresentou, na sessão ordinária de 28 de novembro, uma indicação, endereçada ao Supervisor de Atendimento da empresa, solicitando que se tenha atendimento presencial com funcionário na agência local da Energisa.

O Presidente justificou o pedido explicando que “esta indicação ampara-se, pois há uma grande reclamação da população pela Energisa visto que, só há o serviço do 0800 ou através da internet para protocolar o pedido de serviço e, diversas vezes, uma parte da população não tem recurso virtual ou seja de internet, e outros que têm esse acesso pela internet não obtiveram sucesso também. Desta forma, estamos acionando a empresa para que seja oferecido o atendimento presencial, feito por pessoas capacitadas, na agência localizada em nossa cidade”.

Candinho Gabínio entende que uma cidade do porte de Ponta Porã não pode ficar sem este tipo de atendimento, pois a demanda por serviços e as constantes reclamações dos usuários, crescem a cada dia.

Nota da Energisa

A Energisa informa que possui agência de atendimento presencial nas principais bases da concessão, incluindo Ponta Porã com a terceira maior agência do Estado. A agência possui um espaço digital com totem de autoatendimento para facilitar e agilizar as demandas dos clientes, além de atendentes treinados e capacitados para prestar um atendimento de qualidade. A agência existe no município há mais de 38 anos e atualmente está localizada na Rua Calógeras, 505 – Vila Militar com horário de funcionamento das 8h às 16h.

Para aqueles sem tempo de deslocamento ou que preferem executar suas atividades sem sair de casa, a Energisa dispõe de uma lista de serviços que podem ser realizados pelos canais de atendimento digital como Ligação Nova, negociação de débitos, emissão de segunda via da fatura, alteração de data de vencimento, cadastro de débito automático, pagamento de fatura, pedido de religação de energia, mudança de titularidade, atualização de cadastro, entre outros.

Em 2023, 81% dos atendimentos no município de Ponta Porã forma realizados no totem de autoatendimento dentro da agência. De forma presencial ou por meio dos serviços digitais, que está em alta, a Energisa trabalha para atender o seu cliente com praticidade, agilidade e segurança. Dúvidas ou mais informações, entre em contato imediatamente com a Energisa pelo aplicativo Energisa On, whatsApp (Gisa): (67) 99980-0698, site: www.energisa.com.br ou call center: 0800 722 7272.