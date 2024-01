DEFRON desarticula laboratório de produção de haxixe em Ponta Porã

A Polícia Civil, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), no âmbito da operação “Protetor”, desarticulou nesta segunda-feira, 15, um laboratório de produção de haxixe no Jardim Nova Ponta Porã, em Ponta Porã. Um homem de 45 anos foi preso por tráfico de drogas.

Segundo apurado, há algum tempo a DEFRON, mediante atividade de inteligência, obteve informações de que um indivíduo seria o responsável pela produção de grandes quantidades de haxixe em um laboratório localizado num bairro periférico da cidade, contudo, a sua qualificação e o endereço da casa eram desconhecidos. No entanto, nesta segunda-feira chegou ao conhecimento da unidade policial um possível endereço do citado laboratório, motivando uma diligência de monitoramento e checagens no local.

Após algumas horas de monitoramento, por volta das 16h30, os policiais foram até a frente da residência para identificar o morador. No momento da abordagem ele estava na frente da casa e com o portão basculante aberto, momento em que já foi possível perceber forte odor de maconha.

Dentro da residência foram encontrados vários tabletes de maconha em um dos quartos, sacos contendo skunk dentro de um congelador horizontal instalado nesse cômodo, aparentando ter sido adquirido exclusivamente para o armazenamento e conservação da droga, e também panelas e recipientes no cômodo contendo óleo extraído da maconha em pleno funcionamento para a produção de haxixe. No quintal foi encontrado um grande saco contendo resíduos oriundos da produção da droga, denotando claramente que havia produzido grande quantidade do entorpecente em época.

Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado para a sede da DEFRON, município de Dourados, juntamente com o morador, que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O entorpecente totalizou 22,8 Kg de maconha, 1,850Kg de haxixe e 7,4 Kg de skunk, material avaliado em cerca de R$ 92 mil, nos grandes centros.

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.