Escola Sesi segue com matrículas abertas da educação infantil ao ensino médio

Faltam duas semanas para a volta às aulas na Rede Sesi de Ensino em Mato Grosso do Sul. Se você ainda não matriculou seu filho para este ano letivo, venha conhecer a Escola Sesi e tudo o que temos a oferecer para os nossos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. Ainda há vagas nas unidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Maracaju e Naviraí.

Na Escola Sesi, o aluno pode se desenvolver em várias trilhas de aprendizado: esportes, idiomas, empreendedorismo, tecnologia, iniciação científica, entre outras. Estamos preparados para oferecer o que há de mais moderno em educação, para que crianças e adolescentes desenvolvam suas habilidades em aulas com programação de jogos, robótica, comunicação visual, empreendedorismo, inglês personalizado e educação esportiva.

Preparamos nossos alunos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e os principais vestibulares, mas também com olhar para o mercado de trabalho e o empreendedorismo. Tudo isso só é possível porque o Sesi conta com um corpo docente preparado, com professores qualificados e atuantes, que levam para a sala de aula as últimas tendências pedagógicas e transformam a escola em um ambiente acolhedor e diferenciado.

Venha para Escola Sesi e descubra todo o seu potencial. As aulas começam em 29 de janeiro. Acesse a escoladofuturo.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 723 7374. Ou ainda, se preferir, faça uma visita a uma de nossas unidades. Na Escola Sesi, seu filho pode ter um futuro cheio de realizações.

Endereços da Escola Sesi:

Campo Grande

Rua Engenheiro Roberto Mange, 90 – Bairro Amambaí

Telefone: (67) 3389-9000

Dourados

Rua Waldomiro de Souza, 290 – Bairro Vila Industrial

Telefone: (67) 3416-4500

Naviraí

Rua Ceará, 135 – Centro

Telefone: (67) 3409 -3601

Corumbá

Av. Nossa Senhora da Candelária, 1555 – Bairro Maria Leite

Telefone: (67) 3234-3600

Maracaju

Rua Alcides Vieira Matos, s/n – Centro

Telefone: (67) 99976-8547

Aparecida do Taboado

Av. Orlando Mascarenhas Pereira, s/n – Bairro Jardim Samara

Telefone: (67) 99981-2764

Três Lagoas

Rua Angelina Tebet, 807 – Bairro Santa Luzia

Telefone: (67) 3919-2100