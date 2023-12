Cruz Vermelha em MS abre inscrições para o Conselho Estadual 

Participação é oportunidade ímpar de atuar em prol da sociedade

A Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul (CVBMS) está com inscrições abertas para candidaturas ao Conselho Estadual da entidade. Esta é uma oportunidade ímpar para as pessoas que se identificam com causas humanitárias tornarem-se membros da governança e terem a oportunidade de influenciar diretamente as ações e direcionamentos da filial local da maior, mais antiga e mais importante instituição de ajuda humanitária do mundo.

O conjunto da governança da CVBMS tem o papel de garantir que a instituição funcione de forma transparente, responsável e eficaz, assegurando que a organização cumpra sua missão, atinja seus objetivos e opere de acordo com seus valores e princípios. Além disso, os membros da governança desempenham um papel fundamental na representação da CVBMS perante a comunidade, estabelecendo parcerias estratégicas, promovendo a visibilidade da instituição e fortalecendo o engajamento da sociedade civil nas ações humanitárias.

Fazer parte da governança da CVBMS significa ter a responsabilidade de tomar decisões estratégicas, participar ativamente na definição de prioridades, fiscalizar a aplicação de recursos, avaliar o orçamento, acompanhar o planejamento, analisar as contas da diretoria e julgar a conduta dos membros voluntários, contribuindo para o fortalecimento das ações humanitárias realizadas pela entidade no Mato Grosso do Sul. Igualmente, será uma oportunidade gratificante de fazer a diferença e impactar positivamente a vida das pessoas em situações de vulnerabilidade, trabalhando em conjunto com uma equipe dedicada e comprometida e compartilhando conhecimentos e experiências para promover o bem-estar e auxiliar aqueles que mais precisam.

Abaixo seguem algumas informações importantes sobre o processo de inscrição:

Quem pode se inscrever: Qualquer cidadão residente no estado de Mato Grosso do Sul.

Prazo: As inscrições devem ser enviadas por e-mail para eleicao@cruzvermelhams.org.br até às 18h (horário local – MS) do dia 08 de dezembro de 2023.

Documentos necessários:

– Currículo do candidato (com telefones e e-mail de contato);

– Cópias legíveis de RG e do CPF ou CNH do candidato;

– Comprovante de residência atualizado (dos últimos três meses);

– Declaração de Ficha Limpa assinada pelo candidato;

– Ficha de registro de voluntários, termo de adesão e autorização de uso de imagem (para aqueles que não possuem registro prévio como voluntários da instituição).

Compartilhamento dos currículos: Ao enviar os documentos, os candidatos concordam que seus currículos serão compartilhados com os conselheiros votantes. No entanto, informações pessoais sensíveis serão mantidas em sigilo, em conformidade com a legislação vigente.

Requisitos: Os candidatos devem atender aos regulamentos vigentes da CVB e aos dispositivos do Edital 23/2023.

Avaliação das candidaturas: A Comissão Eleitoral da CVBMS verificará todos os documentos recebidos. Candidaturas enviadas após o prazo estabelecido ou sem todos os documentos mencionados serão consideradas inaptas para participar do pleito.

Perfil dos conselheiros: Os candidatos devem estar cientes do perfil estabelecido pelo Estatuto atual para os cargos de Conselheiros Estaduais da CVBMS e ter disponibilidade para participar de reuniões periódicas, visando uma colaboração mais significativa na governança da instituição.

Divulgação dos candidatos: Após o prazo de inscrição, a relação de candidaturas deferidas será divulgada no site da CVBMS até o dia 09/12/2023 e todos os votantes receberão a lista dos candidatos aprovados, juntamente com acesso aos seus currículos para auxiliar na definição dos votos.

Eleição: A eleição ocorrerá durante a reunião ordinária da Assembleia Geral Estadual da CVBMS no dia 14/12/23 (quinta-feira), às 19h em primeira convocação e 19h15 em segunda convocação, a ser realizada no Auditório da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Av. Fernando Correa da Costa, nº559, Centro – Campo Grande – MS.

Para mais informações, consulte o Edital 23/2023.

Contato para dúvidas: eleicao@cruzvermelhams.org.br