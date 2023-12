Corumbá e Dourados são campeões da Liga MS de Voleibol 2023

A terceira edição da Liga MS de Voleibol definiu os campeões neste domingo (3). O município de Corumbá, no feminino, e Dourados/Skill Sports, no masculino, sagraram-se campeões da fase final da competição, realizada em Campo Grande. A competição teve apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

A etapa decisiva contou com a participação dos vencedores das seis conferências regionais, no feminino e masculino: Região 1 (Noroeste), 2 (Sul), 3 (Leste), 4 (Centro-Sul), 5 (Sudoeste) e 6 (Centro). Entraram em quadra as equipes de Antônio João, Aquidauana, Campo Grande/Morena Vôlei, Campo Grande/Sesi, Campo Grande/Unigran, Corumbá, Dourados, Maracaju, Ponta Porã e Sete Quedas.

Na final feminina, Corumbá derrotou o Campo Grande/Sesi, por 2 sets a 0 (parciais de 25×23 e 26×24), com as seguintes atletas: Ana, Maria Lúcia, Izadora, Maria Heloisa, Giulia, Natalia Braga, Natália Silva, Danielly, Marielli, Ediellen, Tatiana, Luiza. O time foi comandado pelo técnico Samir Dalleh, auxiliado por João Vitor Nascimento. Campo Grande/Morena Vôlei ficou com a terceira colocação, após vencer Maracaju, por 2 sets a 0 (parciais de 25×21 e 25×20).

Já no masculino, Dourados/Skill Sports chegou ao bicampeonato da Liga MS (2021 e 2023), ao bater Ponta Porã na final, por dois sets a um, com os seguintes atletas: Thiago, Robson, Luiz, Carlos, Victor Isotan, Gabriel Arruda, Victor Tapajós, Jorge, Gabriel Tenório, Lucas, Webert, Vitor. A equipe foi orientada pelo professor Douglas, com Reginaldo de assistente técnico. Na disputa do terceiro lugar, vitória de Campo Grande/Unigran contra Sete Quedas, por 2 sets a 0 (parciais de 25×22 e 25×23).

A competição, organizada pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), reuniu 41 equipes (16 no feminino e 25 no masculino), somando-se todas as fases regionais. Ao todo, foram 67 jogos até conhecer os campeões, movimentando diversos ginásios pelo estado e milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar o melhor do voleibol sul-mato-grossense.