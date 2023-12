Semana de Formação leva conhecimento para acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo

O evento aconteceu em parceria com a AEAD

Antes mesmo de encerrar a graduação, os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da UNIGRAN são apresentados a diversos temas importantes, para capacitá-los para o mercado de trabalho. Por isso, em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Dourados – AEAD, o curso realizou a Semana de Formação, com palestras com temáticas que vão desde a acessibilidade à ética profissional.

A Semana de Formação, de acordo com o coordenador do curso de Arquitetura, Cézar Augusto Faria e Silva, tem como objetivo “levar experiências e informações aos acadêmicos e profissionais da área, através de discussões atuais e com célebres profissionais”.

“A ideia de juntar o curso de Arquitetura e Urbanismo e a Associação é aproximar os profissionais e os estudantes das áreas da arquitetura e da engenharia, além de trazer mais visibilidade para ambos. Então, nestes três dias nós recebemos profissionais de Dourados para falar sobre temas que são do interesse mútuo”, comentou o coordenador.

No primeiro dia de evento, foi discutido sobre ‘Acessibilidade e Mobilidade Urbana’ e, durante os outros dias, sobre ‘Conceito de Paisagismo e Paisagismo Holístico’ e ‘Ética e Fiscalização na Arquitetura e Engenharia’, ministradas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MS e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MS.

O engenheiro civil Paulo Cézar dos Santos Figueiredo foi o responsável por ministrar a palestra sobre acessibilidade. Ele apontou que este tema é de grande importância para o profissional de Arquitetura, porque ele é um dos responsáveis em solucionar problemas e trazer soluções.

“O papel do arquiteto nesta área é fundamental pelas barreiras arquitetônicas que existem e que precisamos trabalhar para evitar, para amenizar, para adequar. As recomendações e as determinações de normas partem de um projeto. As cidades, as construções, a parte urbanística da cidade todos passam pelas mãos dos arquitetos”, ressaltou o engenheiro.

“Não temos como elaborar nossos projetos sem levar em consideração a parte da inclusão, então temos que trabalhar o desenho universal, trabalhar a acessibilidade, para que possamos dar condições de acesso a todas as pessoas, em todos os ambientes”, completou Paulo Cézar.

O engenheiro afirmou, por fim, que o propósito da Semana de Formação e da AEAD é “não deixar nenhuma turma da UNIGRAN se forme sem participar desta conversa a respeito de acessibilidade e as normas sanitárias”.