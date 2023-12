CTG Querência da Saudade encerra atividades com churrasco no dia 10

Churrasco no domingo marca o encerramento do calendário do CTG de Ponta Porã em 2023

O CTG – Centro de Tradições Gaúchas – Querência da Saudade de Ponta Porã, realiza no próximo domingo, 10 de dezembro, mais um tradicional churrasco no seu Galpão Crioulo. O churrasco vai marcar o encerramento das atividades do CTG de Ponta Porã em 2023.

Os convites estão sendo vendidos por 150 reais e podem ser adquiridos, com qualquer integrante do CTG ou na secretaria do clube, situada a Rua Jorge Roberto Salomão (antiga Rio Branco), 1740, no Jardim Ipanema. O telefone para informações é o 3431-3477. O churrasco serve tranquilamente cinco pessoas. “É um churrasco para toda a família, serve cinco pessoas tranquilamente. O almoço será servido entre 11h30 e 12 horas. Mas como sabemos que tem pessoas que gostam de estar no nosso Galpão Crioulo logo cedo, quem quiser tomar uma cervejinha, um bom chimarrão para curtir o domingo, o Galpão estará aberto para nossos visitantes desde cedo”, afirmou João Cherin. Patrão do CTG Querência da Saudade.

De acordo com a Patronagem do CTG Querência da Saudade, o churrasco do dia 10 de dezembro vai reunir a família fronteiriça no encerramento da temporada de eventos do CTG de Ponta Porã em 2023. “Vai ser um domingo festivo no CTG Querência da Saudade. Estaremos realizando o último churrasco do ano para encerrar essa temporada com chave de ouro” afirmou João Cherin.

O grupo que estará animando o churrasco de domingo, será o Surungo Bueno, que vai comandar o baile durante toda a tarde com muitas musicas tradicionais gaúchas em mais um domingo memorável no CTG de Ponta Porã. O Galpão Crioulo do CTG Querência da Saudade fica localizado as margens da rodovia MS 164, km 12, saídas para as cidades de Antonio e Maracaju.