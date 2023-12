Cemar comemora congelamento de ITBI e ampliação do Refis

O vereador Cemar Arnal (Solidariedade) destacou esta semana, logo após a aprovação, na Câmara, de projetos importantes do executivo, com impacto positivo na sociedade, como, por exemplo, a ampliação do Refis e o congelamento da taxa de ITBI. “Quero destacar o empenho do prefeito Alan Guedes (PP), da sua equipe técnica e, também, dos colegas vereadores. Esses projetos favorecerão sobremaneira toda a sociedade douradense”, afirmou. “São atitudes dessa natureza que nos faz acreditarmos em Dourados e na sua gente”, completou.

Primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara, Cemar Arnal sabe o quanto é importante atuar em consonância com a realidade, sem extrapolar a pasta econômica. Para ele, “política responsável é aquela que respeita o orçamento, ou seja, nunca gasta a mais do que é aprovado em orçamento”.

“E esse posicionamento, principalmente para quem não vive o dia a dia de uma administração coesa, muitas das vezes chega distorcido na ponta, dando espaço para que a ‘politicagem’ entre em campo para atrapalhar o bom andamento de quem pensa no coletivo e nunca no individual”, considerou o vereador.