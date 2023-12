Senac MS realiza campanha de Natal com desconto de até 35% nos cursos

O Senac MS está com a campanha “Natal de descontos”, com opções em todas as unidades e para todos os cursos oferecidos pela instituição. Os descontos variam de 25%, para os cursos técnicos, na primeira oferta, e 35%, para os demais cursos. A promoção segue até o dia 03 de janeiro.

As opções são válidas para cursos nas áreas de TI, saúde, gastronomia, beleza e gestão. Para ter direito aos descontos, basta inserir o respectivo cupom na hora da matrícula no curso desejado, NATALSENAC25, para os cursos técnicos, e NATALSENAC35 para os demais cursos.

A campanha também proporciona descontos para as empresas, pessoas jurídicas. Na compra de três cursos ou ações extensivas, a terceira de menor valor é de graça. A promoção não é cumulativa com demais descontos.

“A qualificação profissional é sempre um grande diferencial na hora de conquistar uma vaga de emprego. Essa é uma ótima oportunidade para as pessoas investirem em suas carreiras no início do ano, seja para uma nova profissão ou mesmo em uma atualização. E também para as empresas, de proporcionar qualificação a seus colaboradores e melhorar seus resultados”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Mais informações no site: www.ms.senac.br/Promoções/ Natal, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.