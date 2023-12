Embrapa e UFGD buscam parceria estratégica para pesquisa e extensão na agropecuária

A Reunião Interinstitucional buscando oficializar as parcerias entre a Embrapa e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) foi um encontro de grande importância para o desenvolvimento regional, tanto para a pesquisa da agropecuária quanto para a extensão. As atividades aconteceram na tarde de terça-feira, 5 de dezembro, no auditório da Embrapa Agropecuária Oeste.

O objetivo principal dessa reunião foi estabelecer um diálogo formal em favor da colaboração estratégica entre as duas instituições, com vistas à elaboração de projetos de pesquisa e de extensão integrados e que promovam soluções inovadoras e fortalecimento de atividades de extensão e transferência de tecnologia.

Durante a reunião, o Chefe-Geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Harley Nonato de Oliveira, compartilhou a novidade com o público presente, que foi reconduzido pela Diretoria da Embrapa, no dia 4 de dezembro, à Chefia Geral da Unidade de forma oficial. “As coisas não acontecem por acaso e, hoje, eu gostaria de expressar a minha felicidade, por poder iniciar o primeiro dia de recondução com essa reunião, recebendo a equipe da UFGD na Embrapa”.

“Somos duas instituições federais, que trazem consigo um compromisso com a sociedade e acreditamos que podemos ter resultados melhores com a atuação sinérgica, onde podemos nos complementar e entregar ainda mais significância à comunidade regional. Já temos várias atuações em parceria, mas que não são realizadas no formato de parceria institucional e que ficarão ainda mais robustas ao longo dos próximos anos”, destacou Oliveira.

“A realização da reunião no início de dezembro, último mês do ano, gera a esperança de um 2024 muito promissor, com a expectativa de redução da distância entres essas duas instituições que são fundamentais para Dourados e para essa região”, disse o reitor da UFGD, Jones Dari Goettert. Ele destacou o potencial da parceria oficial que pode proporcionar resultados ainda mais qualificados para o Brasil inteiro, para os países vizinhos (novas demandas advindas do processo de implantação da Rota Bioceânico) e, inclusive, para o mundo.

“As duas instituições ficam posicionadas geograficamente há menos de 10km de distância uma da outra. Assim, poderíamos marcar essa data como o início da construção de uma nova rota que poderia ser chamada Rota UFGD/Embrapa, com uma perspectiva de integração num momento crucial para ambas as instituições”, disse ele.

Ao final do encontro, os gestores fizeram uma proposta desafiadora aos participantes da reunião com vistas a ampliar as atividades de extensão, transferência de tecnologia e inovação. A construção de uma agenda integrada e conectada estabelecendo convênios, acordos de cooperação técnica, uso de equipamentos conjuntos, entre outros. “Hoje, foi uma tarde de semeadura, para que ambas as instituições conheçam-se melhor e que isso possibilite a elaboração de futuros projetos de forma interdisciplinar, multidisciplinar e, quem sabe, até transdisciplinar e que poderão ser estruturados de forma conjunta em favor da construção de ações conexas em benefício da sociedade”, concluiu o reitor.

A programação do evento contou com apresentação sobre as principais áreas de pesquisa UFGD e seu impacto na sociedade, realizada pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PROPP/UFGD), Maricy Bonfá. As ações de extensão da cultura foram apresentadas pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), Alzira Salete Menegat e pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), Lívia Basile Gussoni.

As ações de extensão na agricultura familiar foram tema da apresentação realizada pelo professor da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), Euclides Reuter de Oliveira. Ele compartilhou suas experiências com inúmeros assentamentos rurais do Mato Grosso do Sul e que tem proporcionado uma significativa melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares em alguns assentamentos estaduais.

Além das apresentações da UFGD, o Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento, Rafael Zanoni Fontes e a Secretária do Comitê Técnico Interno, Eny Duboc expuseram aos participantes detalhes da governança das atividades de pesquisa da Unidade. Assim, os participantes conheceram as principais linhas de pesquisa, tipos de projetos e os níveis de maturidade tecnológica das novas tecnologias. As atividades do Comitê Técnico Interno (CTI), suas formas de atuação e atribuições também foram abordadas.

A agenda de pesquisa da Unidade também foi apresentada. Sendo que, atualmente, a Embrapa Agropecuária Oeste realiza pesquisas sobre: sistema de plantio direto, consórcio milho com braquiária, integração lavoura pecuária (ILP), agroenergia, manejo e nutrição de peixes, tecnologias para agricultura familiar, monitoramento agroclimático (ZARC), incorporação dos solos arenosos nos sistemas produtivos, manejo integrado de pragas (MIP), além de monitoramento ambiental.