“Acho que sim”, diz Abel em entrevista, quando questionado se fica no Palmeiras

Nesta quarta-feira, em jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela última rodada do Brasileirão 2023, o técnico Abel Ferreira conquistou seu nono título pelo Palmeiras. Segundo a Gazeta Esportiva, especulado no Al-Sadd, do Catar, o treinador, que tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2024, ainda não definiu seu futuro.

Em entrevista à ESPN, durante premiação Bola de Prata nesta quinta-feira, o treinador foi questionado se fica no Alviverde para a próxima temporada e deu uma resposta que empolga a torcida palmeirense. “Acho que sim”, declarou Abel, que foi eleito melhor treinador na ocasião.

“Sei tudo o que vou fazer. Vou descansar agora, viajar para Portugal, desfrutar da minha família e amigos. Felizmente esse ano tiveram três paradas que foram ótimas. Vai ser outra vez um ano corrido. Já disse isso ontem, mas vou repetir hoje: a única constante da vida é a incerteza”, seguiu o técnico de 44 anos.

No Palmeiras desde 2020, Abel e sua comissão somam dois Campeonatos Paulistas, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e uma Copa do Brasil.