Cemar Arnal prestigia ato de assinatura de novo convênio com a Guarda Mirim

Assinatura de novo convênio ocorreu na sexta-feira e Prefeitura vai repassar R$ 300 mil à instituição

Na sexta-feira (9), diretores da Guarda Mirim de Dourados se reuniram com o prefeito Alan Guedes (PP), o vereador Cemar Arnal (Solidariedade), assessores e convidados para a cerimônia de assinatura do novo convênio entre a prefeitura e a instituição, no valor de R$ 300 mil. O montante será destinado à manutenção da GMD em 2024.

O presidente João Frazão, bastante emocionado, enfatizou a importância da parceria com o município. “Temos absoluta certeza que o empenho de vossas excelências é imperativo e imprescindível na formação cidadã desses meninos e meninas”, mencionou Frazão.

O vereador Cemar Arnal, desde o primeiro mandato, traçou como meta servir como ponte entre a Guarda Mirim e a Prefeitura, no sentido de firmar e solidificar a parceria. “Não tenho palavras para agradecer ao presidente João Frazão, seu vice e meu pastor Idelmar Berbet, o prefeito Alan Guedes, por acreditarem que vale a pena quando investimos em crianças, jovens e adolescentes”, pontuou.

O prefeito Alan Guedes elogiou a diretoria da Guarda Mirim pela gestão transparente, austera e profícua, que procura através do diálogo fortalecer a entidade como um todo, em todas as demandas. “Sou do meio, cresci na região do BNH 3, onde nasci e tive a satisfação de aprender muito, fazendo parte do grupo de escoteiros. Muito do que vivo hoje presenciei ainda criança, portanto, sei o tamanho do valor que se tem em valores como os apregoados aqui na Guarda Mirim”, comentou o gestor municipal.

O prefeito também destacou que o Estado, por meio do ex-governador Reinaldo Azambuja, do atual governador Eduardo Riedel e do vice-governador José Carlos Barbosinha, enquanto deputado estadual. Além desse aporte do município, o estado irá destinar quase R$ 350 mil para serem investidos em melhorias na Guarda Mirim como construção de pista de caminhada, iluminação, dentre outras benfeitorias.

A comandante da Guarda Municipal, Liliane Céspedes, ficou satisfeita em participar do ato de assinatura deste convênio e colocou-se à disposição no que for necessário para contribuir com a instituição que cuida da formação dos mirins.