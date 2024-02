Guarda Municipal de Dourados inicia ronda escolar protegendo a 50 mil alunos

A Ronda Escolar Comunitária realizada pela Guarda Municipal de Dourados retorna com toda força protegendo 50 mil alunos, atendendo as escolas municipais, estaduais e particulares.

Já é uma tradição e costume a realização das rondas escolares pelos Guardas Municipais, fazendo a proteção externa e interna das unidades de ensino. As Rondas Escolares são feitas por 5 equipes de GMs em viaturas, acontecem das 06h até a 0h de forma ininterrupta e toda possível irregularidade é verificada, para garantir a segurança de todas.

O principal objeto são proteger as crianças e funcionários, atuando de modo preventivo e dando suporte a todo corpo docentes das escolas sempre com apoio e acompanhamento da direção escolar e professores.

Em 2023 foram realizadas aproximadamente 11 mil rondas escolares e registradas 1.920 atendimentos de demandas escolares, sejam eles preventivas, de orientação ou fiscalização.

Transversalmente com o foco de prevenção e conscientização a instituição realizou palestras com temas atuais, sobre bullying, prevenção ao uso de drogas, segurança escolar, prevenção ao uso de álcool, segurança no trânsito e meio ambiente. As palestras beneficiaram milhares de alunos, sendo realizadas em 27 escolas, públicas e particulares.

Os pedidos de apoio, auxílio, informações e solicitações podem ser realizados na Guarda Municipal nos telefones 153 e 199 que funcionam 24h/dia.