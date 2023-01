Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 será aberto neste domingo com dois jogos

Vai começar o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A 2023. A competição tem início no domingo (22), com dois jogos no interior, em Dourados e Costa Rica. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), é o principal apoiador do campeonato.

No Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão), o Dourados recebe o Aquidauanense, às 15h30, em jogo válido pelo grupo B. Já pela chave A, a primeira rodada terá o Clássico do Bolsão. O Costa Rica enfrenta a SER Chapadão, às 16 horas, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica.

Neste ano, o apoio financeiro do Governo do Estado aos clubes é de R$ 1.014.490,00. O recurso, proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS), irá ajudar as equipes com despesas ao longo da competição, entre elas a hospedagem e alimentação dos jogadores e comissão técnica, taxa de arbitragem e custos com materiais esportivos, chegando até os uniformes. Conforme a tabela oficial mais recente divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a final do campeonato está prevista para 30 de abril.

Ao todo, participam 10 equipes, divididas em dois grupos na primeira fase. O grupo A tem Costa Rica Esporte Clube (Costa Rica), Operário Futebol Clube (Campo Grande), Esporte Clube Comercial (Campo Grande), Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Chapadão do Sul) e Coxim Atlético Clube (Coxim). Já a chave B é composta por Dourados Atlético Clube (Dourados), Aquidauanense Futebol Clube (Aquidauana), Operário Atlético Caarapoense (Caarapó), Novo Futebol Clube (Sidrolândia) e Ivinhema Futebol Clube (Ivinhema).

Na fase classificatória, todos se enfrentam dentro do grupo, em turno e returno. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final, depois semifinal e final, com partidas de ida e volta. O sistema “mata-mata” volta ao Estadual após dois anos. O pior time de cada grupo na primeira fase será rebaixado.

O Operário, de Campo Grande, é o atual campeão. Neste ano, o vencedor e o vice-campeão representarão Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil em 2024. Na Série D do Campeonato Brasileiro, apenas o campeão estadual tem direito à vaga no ano que vem, segundo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).