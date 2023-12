Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele aconteceu no Humap-UFMS

Mais de 500 pacientes foram atendidos gratuitamente no mutirão deste último sábado

No último sábado (02), a Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Mato Grosso do Sul (SBD/MS) realizou a campanha de prevenção ao câncer de pele na capital, conhecida como Dezembro Laranja, atendendo 506 pacientes de forma totalmente gratuita. O evento, que ocorreu das 09h às 15h no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), filiado à Rede Ebserh, em que equipes de profissionais realizaram procedimentos preventivos, diagnósticos e tratamento de casos de câncer de pele.

Entre os procedimentos realizados durante a campanha, destaca-se a aplicação de 150 crioterapias em lesões pré-cancerígenas, 90 biópsias, e 50 cirurgias de câncer de pele. Além disso, foi identificado o diagnóstico de dois casos de melanoma, uma forma agressiva de câncer de pele, ressaltando a importância da detecção precoce.

Os pacientes atendidos durante a campanha também receberam encaminhamento para tratamento, totalizando mais de 30 casos direcionados para cuidados adicionais. A ação da SBD/MS visa não apenas diagnosticar precocemente possíveis casos de câncer de pele, mas também garantir que os pacientes tenham acesso ao tratamento necessário o mais rápido possível.

Os responsáveis pelo evento enfatizaram a importância da conscientização sobre a prevenção do câncer de pele. A Dra. Elza Garcia, Presidente da SBD/MS, destacou que a campanha não apenas ofereceu atendimento médico gratuito, mas também educou a comunidade sobre os cuidados preventivos. “A exposição excessiva aos raios UV é um fator significativo no desenvolvimento do câncer de pele, e a prevenção é a chave para evitar tragédias. Nossa campanha visa não apenas informar, mas também inspirar mudanças de comportamento. Pequenos gestos, como o uso diário de protetor solar e a realização de exames dermatológicos regulares, podem salvar vidas”, destaca a Dra Elza Garcia.

O Dr. Guilherme Brittner, coordenador do evento, expressou satisfação pelos resultados alcançados. “Nossa equipe dedicada e comprometida realizou um trabalho fundamental para a promoção da saúde da população. Identificamos casos precoces, o que aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento.” Ele ressaltou a importância de parcerias e ações conjuntas para combater o câncer de pele. “Estamos felizes em contribuir com essa campanha e reforçamos a necessidade de cuidados com a pele, proteção solar e exames regulares”, explicou.

A campanha de prevenção ao câncer de pele promovida pela SBD/MS em Campo Grande reforça a relevância da conscientização e do acesso à saúde preventiva. A detecção precoce continua sendo um dos pilares fundamentais na luta contra o câncer, e eventos como esse desempenham um papel crucial na promoção da saúde da comunidade.

Rede Ebserh

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) faz parte da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Rede Ebserh) desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.