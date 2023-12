Genro e sogra que seguiam com droga para o Paraná são presos pelo DOF na MS-295

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na manhã de sábado (2/12) um homem de 22 anos de idade e sua sogra, de 47 anos de idade, por tráfico de drogas.

Os militares realizaram um bloqueio policial para fiscalização no trevo da rodovia MS-295, que dá acesso à cidade de Paranhos, quando abordaram um ônibus de passageiro. O homem e a mulher estavam agitados e desorientados quanto às informações da viagem, o que levou os policiais a averiguarem suas bagagens, onde localizaram os 58 pacotes de Skank, com peso total de 16 quilos.

Ambos disseram que foram contratados para pegar a droga de um desconhecido, no Terminal Rodoviário de Paranhos e entregá-la na cidade de Guaíra (PR). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil da cidade de Tacuru. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 161 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.