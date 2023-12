Governo anuncia andamento de obras solicitadas por Zé Teixeira

O trabalho do deputado Zé Teixeira (PSDB) para garantir obras importantes continua rendendo bons resultados para os municípios de Mato Grosso do Sul. Nas últimas semanas, o Governo do Estado anunciou o andamento de uma série de reivindicações realizadas pelo deputado na Assembleia Legislativa.

A Secretaria de Educação já publicou o resultado da licitação para contratação da empresa responsável pela reforma geral e ampliação da Escola Estadual Padre José de Anchieta, no Distrito de Cristalina, em Caarapó. “É importante oferecer uma estrutura física adequada para aprendizagem de nossas crianças e jovens, já que passam grande parte do seu tempo na escola, que deve oferecer ambiente acolhedor”, justifica Zé Teixeira.

O deputado também está acompanhando a construção da ponte de concreto sobre o rio Amonguijá, em estrada vicinal no município de Porto Murtinho. O resultado da licitação que permitirá o início das obras já foi homologado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A ponte de concreto terá 49 metros de extensão por seis metros de largura. A obra foi solicitada ao deputado Zé Teixeira pelos produtores da região que apresentaram na época fotografias confirmando o péssimo estado de conservação, situação que trazia insegurança no escoamento da safra e no trânsito de maquinários agrícolas.

Por fim, a Agesul anunciou em Diário Oficial as quatro empresas habilitadas para elaborar o projeto executivo de engenharia para restauração da rodovia MS-295, em trechos entre os municípios de Eldorado, Iguatemi e Tacuru. “São estradas de enorme relevância para nosso Estado. São vias muito utilizadas para o escoamento da produção agropecuária e principal acesso para muitas cidades e distritos. A população que reside nas regiões próximas pediu nossa intercessão”, finaliza Zé Teixeira.