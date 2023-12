‘Caixa Encantada’: Campanha arrecada brinquedos para crianças atendidas por 280 instituições

A campanha “Caixa Encantada”, realizada pelo Governo do Estado, vai distribuir os brinquedos arrecadados para 280 instituições que atendem crianças e adolescentes.

Nesta segunda-feira (4), foram entregues aproximadamente 4 mil brinquedos doados por servidores da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) e Casa Civil.

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, reconheceu o esforço dos envolvidos na arrecadação e a importância da ação. “Agradeço a participação e todos, a campanha é do servidor e com certeza é um trabalho importante na vida dessas crianças. Muitas, só terão esta oportunidade de serem presenteadas. Procuramos impactar da melhor forma na vida do sul-mato-grossense, e esta campanha é mais uma ação que reflete isso”.

A campanha foi aberta no dia 30 de outubro com 2,5 mil brinquedos arrecadados na Corrida dos Poderes – que foi realizada no dia 28 de outubro em comemoração ao Dia do Servidor Público. O encerramento da ação será no dia 11 de dezembro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Além da Capital, a campanha acontece em todos os municípios do interior do Estado, que vão distribuir localmente o que for arrecadado.