Agetran começa Campanha Férias Seguras nas escolas de Dourados

Em Dourados, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) iniciou nesta segunda-feira (4), a Campanha Férias Seguras nas escolas. A primeira a receber os agentes foi a Escola Municipal Vereadora Albertina. A proposta é levar material informativo e conversar com os alunos e os pais para orientá-los sobre a importância de respeitar as leis de trânsito para segurança de todos.

“Estamos aproveitando os últimos dias do ano letivo para fazer uma conversa com os pais e com os alunos na frente das escolas para orientá-los, principalmente neste período de férias, onde muitas pessoas vão viajar e é importante alertar sobre os itens de segurança. Também estamos com as blitz educativas, que é uma ação para orientar condutores sobre a importância de respeitar a legislação de trânsito”, explica Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran.

As ações buscam educar para o trânsito com o propósito de formar cidadãos conscientes e responsáveis na utilização das vias públicas, evitando acidentes.