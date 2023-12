Proje7o Arco-íris: Em Selvíria, mais de 80 alunos assumem protagonismo em ação de arte-educação de graffiti

O município encerra o primeiro ano da iniciativa, que ao todo, passou por sete instituições de ensino público no Brasil visando maior sensibilização através da arte e estímulo à cidadania

Na última sexta-feira, dia 1º, foi realizada a inauguração dos murais de graffiti na EMEIEF Joaquim Camargo, no Bairro Guadalupe do Alto Paraná, em Selvíria (MS), por meio do Proje7o Arco-Íris, uma iniciativa em arte-educação da produtora Burburinho Cultural, do Rio de Janeiro. Toda a ação teve início na última segunda (27/11), período em que o artista urbano Well Rodrigues executou uma pintura inédita e rica em cores, na fachada do prédio, paralelamente, a uma imersão com os arte-educadores Ravel Ramirez e Denis Vilela, para ensinar mais de 80 alunos entre 10 a 18 anos os aspectos básicos da técnica de desenho, desde o croqui até a utilização de tintas.

Ao todo, sete escolas públicas no país foram renovadas com arte e cor por meio da ação itinerante, no estado de São Paulo (Guaratinguetá, São Bernardo do Campo e na capital São Paulo), em Santa Catarina (cidade de Lages), no Paraná (na capital Curitiba), no Rio de Janeiro (em Niterói), finalizando em Mato grosso do Sul, na cidade Selvíria. Os alunos, junto aos grafiteiros preparam os murais de graffiti de grandes dimensões na escola, que além de revitalizá-la, agrega para um legado cultural, formativo e estético. Em Selvíria a temática escolhida foi alusiva a fauna e flora de Mato Grosso do Sul, tendo nas pinturas animais como o tucano, lobo-guará, capivara, onça-pintada e arara-canindé.

Com ênfase em transformação e inclusão social, a iniciativa mobiliza artistas e arte-educadores locais, professores, alunos e coordenadores com o sentido de revitalizar as escolas e deixar um legado cultural, formativo e estético. É realizado também, um documentário sobre o trabalho e um workshop com a equipe escolar.

A dupla de arte-educadores foi responsável pelas oficinas lúdicas, de iniciação ao graffiti. Juntos, os muros da fachada se transformaram em uma tela com uma pintura repleta de inspiração sobre a importância da educação, e os cuidados com o meio ambiente. Selvíria é a sétima escola contemplada pelo Proje7o Arco-Íris, que encerra o ciclo desta primeira edição da iniciativa.

O diretor Alan Souza, acompanhou de perto a ação, já foi aluno da escola, e é morador no bairro, é, portanto, um dos entusiastas do projeto. “Fui aluno e hoje atuo na gestão da escola. E a vinda do Proje7o Arco-íris, é uma oportunidade excelente de trazer mais conhecimento, agregar sentimento de pertencimento aos alunos, aliado a questão de transformação e embelezamento da unidade escolar. Eles estiveram envolvidos desde o começo em todo esse processo, levando essa informação também para dentro de seus lares, sendo comunicadores diretos da importância dos cuidados com a escola e das técnicas aprendidas. Não só a parte visual impacta a comunidade, mas também a mensagem, e a informação gerada como um todo”, afirma a diretora.

O aluno Jackson Fernando, do 9º Ano, participou da iniciativa, e na ocasião comentou com entusiasmo: “No projeto pudemos aprender nesses dias sobre técnicas e conceitos atuais do graffiti, e considero essa arte, algo até crucial para a sociedade, pois trouxe leveza, cor e mais vida para a escola. Sendo assim, poderia ser um modelo a ser seguido por outras… Aprendemos que o graffiti pode e deve ser usado para a arte, e não para coisas ruins, para o mal… Assim deve ser”.

O prefeito da cidade, José Fernando Barbosa, esteve presente durante a inauguração dos murais de graffiti, e frisou: “Projetos como estes que agregam alegria, cultura, arte e cor nos espaços, nos inspiram e nos motivam a dar continuidade em projetos semelhantes em nossa comunidade. Agradecemos à toda equipe da Burburinho, aos parceiros envolvidos, à CTG por esta realização na escola Joaquim Camargo, a qual temos tanto apreço. Parabéns à todos”.

A secretária de Educação, Lucivânia Chaves de Nascimento, também fez questão de prestigiar o momento. “Agradecemos à Produtora Burburinho, e à CTG Brasil por esta realização aqui na escola Joaquim Camargo, com esta iniciativa onde envolveu alunos da unidade, com técnicas do graffiti, algo novo para eles, porém infelizmente ainda marginalizado por alguns. Mas é gratificante poder ver que cada vez esta arte está conquistando espaços. Ficamos muito satisfeitos com o resultado e embelezamento na escola, que está de cara nova! Todo o bairro ganha com projetos como estes, com certeza”.

Além dos alunos e parceiros da iniciativa, também estiveram presentes toda a equipe escolar, coordenadores, professores, e autoridades locais, como o vice-prefeito Jaime Soares Ferreira, e o vereador Gilson de Souza.

Em Selvíria, a empresa parceira no projeto, é a CTG Brasil, apoiadora direta da iniciativa. Os analistas, Suelen Santiago (Meio Ambiente), e Marcelo Milan (Comunicação), estiveram presentes. E na ocasião Marcelo informou: “Indicamos o município para receber este projeto com muita satisfação. É um prazer para a CTG participar da vida das comunidades onde temos atuação, apoiando projetos como este de arte e cultura para os alunos”.

Sobre a CTG Brasil

Uma das maiores geradoras de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é controlada indireta da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.

A produtora executiva, Joelma Veiga destaca os impactos positivos que a iniciativa proporciona aos alunos beneficiados. “É muito bom ver como mudam os discursos dos alunos quando começam as oficinas e quando elas terminam. Todos os conhecimentos que eles obtêm ali são para a vida inteira. A escola passa a ser beneficiada não só por estética, mas também como uma nova cultura de cores e afetos.”

Idealizador da iniciativa e diretor de projetos da Burburinho Cultural, Thiago Ramires enfatiza: “O Proje7o Arco-Íris transforma as escolas visualmente mas, sobretudo, aproxima de maneira afetiva e criativamente o aluno do ambiente escolar.”

Ao longo da mobilização, o estudante participa de cada etapa, e, além de aprender técnicas de pintura, também descobre como é possível fazer reaproveitamento de resíduos. “A escola é o segundo lugar mais importante da vida do aluno, depois da sua casa. Ao participar de uma atividade lúdica durante o horário escolar, esse estudante é estimulado em sua criatividade e experimenta uma expressão artística fora da rotina do dia-a-dia. O mais interessante é ver isso tudo acontecer numa empreitada de um ano, itinerando por sete escolas diferentes pelo Brasil”, completa o diretor Thiago Ramires.

Sobre o Proje7o Arco-Íris

Uma das artes mais expressivas nos grandes centros urbanos, o grafite (da palavra italiana grafitti), ganhou força nas periferias de Nova York na década de 1970, e segue revelando artistas no mundo todo. Além de Joelma Veiga e Thiago Ramires, a iniciativa é conduzida ainda pela CEO da Burburinho, Priscila Seixas e pela gestora de projetos, Camille Dias, que garantiram a continuidade do projeto durante todo o ano de 2023. O Proje7o Arco-Íris é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio incentivado da CTG Brasil, Wilson Sons, BASF e é realizado pela Burburinho Cultural e Ministério da Cultura, Brasil União e Reconstrução, Governo Federal. Para conhecer mais sobre a iniciativa acesse o Instagram oficial: @proje7oarcoiris

Confira no vídeo abaixo alguns registros do Proje7o Arco-Íris em Selvíria.