Batalhão de Choque da Capital apreende celulares avaliados em R$ 9 milhões

O Batalhão de Choque de Campo Grande apreendeu no sábado, 09, em um galpão, celulares avaliados em R$ 9 milhões e prendeu cinco pessoas. Segundo o Midiamax, um dos presos era o guardião do local. Todo material apreendido foi levado para a Polícia Federal.

Os policiais receberam a informação sobre movimentação estranha em um galpão no bairro Chácara das Mansões e quando se deslocaram para o endereço, um homem foi abordado saindo de dentro do galpão, que informou ser o motorista do caminhão que estaria dentro do galpão sendo carregado, não sabendo informar que tipo de materiais seriam colocados no baú.

Os policiais entraram no local e mais três homens foram abordados no galpão. Assim, foi localizada pelos agentes, em um cômodo, grande quantidade de caixas prontas para o transporte e dentro do baú mais algumas caixas. Em seguida, a equipe policial constatou que se tratavam de produtos de contrabando, como celulares, perfumes e cigarros eletrônicos.

Em diligências, foi encontrado o homem responsável pelo galpão em um posto de combustível próximo, que informou ser o ‘guardião’ do local. Ele alegou não ter conhecimento do que seria carregado no caminhão, e receberia R$ 1 mil por mês para abrir e fechar o galpão.

Tudo foi levado para a sede da Polícia Federal, sendo 10 volumes de cigarros eletrônicos, 8 volumes de perfumes; 15 volumes de aparelhos de TV BOX de várias marcas; 20 volumes de cartão de memória; 1.900 unidades de celulares da marca Xiaomi; 50 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 20 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 20 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 20 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 30 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 31 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 20 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 29 unidades de aparelho de celular marca Xiaomi; 200 unidades de aparelho de celular marca iPhone.