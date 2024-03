Paulistão tem jogos das quartas de final definidos; confira

Neste domingo o Paulistão 2024 definiu os últimos três classificados para as quartas de final em duelo único. São Paulo, Novorizontino e Ponte Preta carimbaram presença na fase decisiva do Estadual.

No grupo D, o São Paulo sofreu muito, mas avançou ao bater o Ituano por 3 a 2. Na mesma chave, o Novorizontino confirmou a vaga ao bater a Portuguesa por 2 a 0. Por fim, no grupo B, a Ponte Preta perdeu para o Santo André por 1 a 0, mas está nas quartas de final contra o Palmeiras. As informações são da Gazeta Esportiva.

As quartas de final começam neste final de semana. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda irá definir data e horário de cada um dos confrontos.

Veja como ficaram os confrontos (em jogo único, com mando para os primeiros colocados)

Santos (1ºA) x Portuguesa (2ºA)

Palmeiras (1ºB) x Ponte Preta (2ºB)

Red Bull Bragantino (1ºC) x Inter de Limeira (2ºC)

São Paulo (1ºD) x Novorizontino (2ºD).