Ganhador do carro zero km da campanha IPTU Premiado de Caarapó recebe veículo

O sortudo que ganhou um carro novo no sorteio da campanha IPTU Premiado 2023 recebeu o prêmio na última sexta-feira (8). O veículo foi entregue ao contribuinte William Kaku Shimabukuro pelo prefeito André Nezzi, vice-prefeito Gordo da Tigre e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Gilberto Segóvia.

Conforme publicado pelo prefeito André Nezzi em uma rede social, William Kaku Shimabukuro possui apenas um terreno em seu nome e pagou o seu imposto em dia, colaborando com o município. “De quebra, levou pra casa esse presentão. Faça como ele em 2024 e concorra a diversos prêmios”, conclamou o dirigente.

A campanha IPTU Premiado ocorre anualmente em Caarapó e tem por objetivo incentivar o contribuinte a pagar em dia o tributo, que é de responsabilidade da prefeitura. Além de um carro zero km, são sorteados outros prêmios valiosos, como motocicletas.

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é um imposto municipal cobrado anualmente sobre imóveis urbanos, como casas, apartamentos e terrenos localizados em áreas urbanas. O valor do IPTU varia de acordo com o valor venal do imóvel, que é determinado pela prefeitura com base em características como localização, tamanho e padrão construtivo. Este imposto é uma das principais fontes de arrecadação dos municípios e é utilizado para financiar serviços públicos e investimentos na infraestrutura urbana.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma importante fonte de arrecadação para os municípios, sendo fundamental para financiar uma série de serviços e investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

O dinheiro arrecadado com o IPTU é utilizado pela prefeitura para a manutenção e melhoria da infraestrutura urbana, incluindo a conservação de ruas, calçadas e iluminação pública. Além disso, o imposto contribui para a prestação de serviços essenciais, como coleta de lixo, saúde, educação e assistência social, garantindo o bem-estar da população.

Investimentos em segurança pública, transporte, preservação do patrimônio histórico e cultural, bem como em políticas de desenvolvimento urbano sustentável, também são beneficiados pelo IPTU. Dessa forma, o imposto desempenha um papel crucial na construção de cidades mais seguras, sustentáveis e inclusivas.

Portanto, ao pagar o IPTU, o contribuinte colabora diretamente para a construção de uma cidade melhor, com mais oportunidades e qualidade de vida para todos os seus habitantes. É importante compreender a importância desse imposto e acompanhar de perto como os recursos arrecadados são aplicados, para garantir que as necessidades da comunidade sejam atendidas de forma eficiente e transparente.