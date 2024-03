Unidade Móvel do Hospital de Amor atende a partir de hoje as mulheres da região de Douradina

Carreta está estacionada na Unidade Básica de Saúde PSF II Firmo Inácio da Silva, localizado na rua Domingos da Silva, 372-480

A Unidade Móvel do Hospital de Amor está nesta segunda-feira, 11, atendendo as mulheres da região de Douradina, com exames preventivos e gratuitos de Papanicolaou e mamografia para rastreamento do câncer de mama e do colo de útero. O atendimento será realizado até a sexta-feira, 15. A carreta adaptada é um dos projetos apoiados pela Sicredi Centro-Sul MS/BA.

A carreta está estacionada na Unidade Básica de Saúde PSF II Firmo Inácio da Silva, localizado na rua Domingos da Silva, 372-480. Para os dias de atendimento, as mulheres deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. No dia 11/03, a Unidade Móvel atenderá das 9h às 15h. De 12 a 14/03, das 8h30 às 15h. E no dia 15/03, atenderá das 8h30 às 14h.

O atendimento da Unidade Móvel na área de atuação da Cooperativa em Mato Grosso do Sul é uma realização da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados – AApoiadores e Instituto de Prevenção de Dourados.

Unidade Móvel

A Unidade Móvel é um caminhão adaptado composto por uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala de coleta de exame de Papanicolaou. Em 2023, mais de 8 mil exames preventivos foram realizados em mulheres de Mato Grosso do Sul. O caminhão percorreu 18 municípios, incluindo Fátima do Sul, Douradina, Bela Vista, Nova Alvorada do Sul, Caracol, Bonito, Porto Murtinho, Antônio João, Coronel Sapucaia, Amambai, Vicentina, Sete Quedas, Itaporã, Ponta Porã, Aral Moreira, Paranhos, Caarapó e Dourados (Reserva Indígena, UBS, UFGD/UEMS, condomínios, ações com a Prefeitura Municipal e no Estabelecimento Penal Feminino).

Recursos

A Sicredi Centro-Sul MS/BA apoia financeiramente o projeto através da destinação de 1% do seu resultado financeiro anual para o Hospital de Amor de Dourados. Todas as doações são repassadas depois de aprovadas pelos associados em assembleia. Desde 2020, a Cooperativa já destinou R$ 5,4 milhões referentes aos repasses dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

“Nossos recursos são investidos 100% na região onde atuamos e estamos presentes. Promover a cultura da prevenção e oportunizar às mulheres exames gratuitos de mamografia e Papanicolaou são formas da nossa Cooperativa contribuir com a saúde da comunidade de nosso Estado”, enfatizou o presidente da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Paulo Roberto Neves.

O que saber antes do Papanicolaou?