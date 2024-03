Semana na ALEMS tem audiência pública, sessões e reunião da CCJR

Nesta semana estão previstas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sessões plenárias, audiência pública e a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segunda-feira

Nesta segunda-feira (11), acontece a partir das 14h, por proposição do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos). no Plenário Júlio Maia, audiência pública com o tema “Criação do Sistema Estadual de Esporte e Lazer, conforme a Lei Geral do Esporte 1454/2023, que institui o Sistema Nacional do Esporte (Sinesp), que corresponde ao planejamento, formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, de programas e de ações para o esporte, nas diferentes esferas governamentais.

Quarta-feira

Na quarta-feira (13), acontece a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composta pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

Sessões

As sessões plenárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.