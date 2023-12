Alan Guedes visita ex-prefeitos no dia do aniversário de Dourados

Como vem fazendo desde o primeiro ano de sua gestão, o prefeito Alan Guedes visitou ex-prefeitos nesta quarta-feira, 20 de dezembro, dia do aniversário de Dourados.

Junto com a esposa Kely, Alan vai até a casa dos ex-prefeitos para homenagear essas pessoas que já comandaram o Poder Executivo do município. “Esta é uma forma de também agradecer por tudo o que fizeram por nossa cidade”, diz ele.

No final da manhã do dia 20, o casal esteve na casa do ex-prefeito Laerte Tetila, acompanhado pela esposa Zonir. Em seguida, Alan e Kely foram até a residência do ex-prefeito Braz Melo, que os recepcionou junto com a esposa Anete.

Na conversa, grandes recordações sobre as gestões anteriores, visto que tanto Braz como Tetila ocuparam o cargo de prefeito por duas gestões cada um. Alan Guedes falou sobre o trabalho que vem realizando tendo como meta o melhor futuro para o município e fez um resumo a respeito do andamento das obras e ações a serem realizadas no próximo ano.

O ex-prefeito Murilo Zauith e a ex-prefeita Délia Razuk não estavam em Dourados no dia 20 de dezembro.