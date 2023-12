IFMS publica 1ª chamada para cursos técnicos de nível médio

Candidatos convocados devem se matricular de 8 a 11 de janeiro. Resultado traz também classificados em lista de espera

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta quarta-feira, 20, o resultado final e a primeira chamada do Exame de Seleção 2024, prova de ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio ofertados em dez municípios. O documento está disponível na Central de Seleção.

A relação traz os nomes dos candidatos aptos à matrícula, ou seja, aqueles classificados dentro do número de vagas ofertadas para o curso/campus/turno, observando-se os critérios de reserva de vagas para ações afirmativas (cotas) e a ordem de classificação; e os candidatos em lista de espera, que são aqueles classificados além do limite de vagas disponíveis para o curso escolhido durante a inscrição.

Para os cursos em que não foi aplicada a prova, em função do número de inscrições homologadas ser menor que o número de vagas ofertadas, todos os candidatos foram convocados para matrícula na primeira chamada.

A matrícula deverá realizada de forma on-line, seguindo os procedimentos para realização de matrícula dos candidatos convocados, descritos no Anexo VII do edital, no período de 8 a 11 de janeiro de 2024.

O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetuar sua matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu, observando o endereço e o horário de atendimento.

Cronograma – A divulgação da segunda chamada e lista de espera está prevista para 17 de janeiro, com matrículas entre os dias 22 e 25 do mesmo mês.

Já as aulas devem ter início em 7 de fevereiro.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito para o endereço eletrônico processoseletivo@ifms.edu.br.

Cursos – Por meio do Exame de Seleção 2024, foram ofertadas 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos têm duração média de três anos. Neles, o matriculado cursa o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida ao mesmo tempo.

O concluinte recebe o diploma do ensino médio e também da formação técnica profissional, o que possibilita tanto buscar uma vaga em curso superior como uma colocação no mundo do trabalho.