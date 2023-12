DOF recupera em Eldorado veículo roubado no Paraná

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram nesta quarta-feira (20), em Eldorado, um VW Fox roubado no Estado do Paraná em 2018. Um homem de 29 anos de idade foi preso em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na MS-295, zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Durante checagem às placas afixadas no carro os policiais constataram que as mesmas eram falsas.

Em inspeção minuciosa aos agregados do veículo verificou-se que o carro havia sido roubado na cidade Londrina (PR). O condutor e o automóvel foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Eldorado.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.