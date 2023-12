Em entrega de casas, governo reafirma compromisso com Nova Andradina e região

A entrega de mais uma etapa do residencial Jardim Walter Fernandes, na região do Universitário, marcou o aniversário de 65 anos de emancipação política de Nova Andradina. Com a presença do secretário de Governo de Mato Grosso do Sul e deputado estadual licenciado, Pedro Arlei Caravina, e do prefeito da cidade, Gilberto Garcia, 80 famílias foram contempladas com novas unidades habitacionais que fazem parte de um conjunto de 400 moradias construídas por meio de uma parceria entre a prefeitura do município e o Governo Federal.

“A vida acontece nos municípios e quando comemoramos essas entregas, percebemos o quanto nossa região está crescendo e se desenvolvendo. Hoje podemos testemunhar, mais uma vez, a modernização das nossas cidades, inaugurando obras importantes para a população. A entrega dessas casas é um marco na história da região”, ressaltou Caravina.

As residências integram um programa habitacional iniciado em 2017 destinado às famílias com renda de R$1.500,00 até R$2.600,00. Com um projeto arquitetônico inovador, o bairro conta com total infraestrutura de rede de água e esgoto, drenagem de águas pluviais, iluminação, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, preparado para atender a dinâmica de crescimento da cidade, com modernidade e pensando na qualidade de vida das pessoas.

“É muito gratificante voltar a Nova Andradina e mais uma vez, testemunhar os resultados de uma excelente gestão, fundamentada no bem-estar da população. Em nome do governador Eduardo Riedel, deixo registrado que seguiremos apoiando os projetos para essa região do Estado”, destacou o secretário.

Para o prefeito Gilberto Garcia, o compromisso em proporcionar moradias dignas para a população norteou os esforços desde o início do projeto, refletindo o empenho conjunto das esferas governamentais em enfrentar o déficit habitacional e promover o bem-estar da comunidade.

Ele também agradeceu a presença do secretário Caravina pela participação nas comemorações dos 65 anos do município e parabenizou as famílias contempladas, expressando sua gratidão aos mutuários por acreditarem no programa habitacional.

“Quero parabenizar as famílias que hoje recebem as casas, representando a realização de um sonho. Esta conquista é resultado do esforço da nossa gestão, que prioriza a política habitacional. Estamos escriturando os mais de 800 lotes que compramos com o apoio dos vereadores, e em 2024 iniciaremos mais um projeto habitacional com 200 moradias para os mais simples e humildes”, afirmou Garcia.

As chaves das residências foram entregues após receberem a bênção ministrada pelo Padre Celso, reitor do Santuário Imaculado Coração de Maria. O evento também contou com a presença da primeira-dama Joana Darc, dos secretários municipais e vereadores de Nova Andradina, além do Comandante do 8° Batalhão de Polícia Militar, Paulo Renato.