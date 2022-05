Alan Guedes oficializa Daniela Hall na Assistência Social

O Prefeito Alan Guedes empossou neste sábado (21), no gabinete itinerante na Expoagro, para o cargo de secretária municipal de Assistência Social, a vereadora Daniela Hall. A parlamentar foi líder do governo na Câmara durante o ano de 2021 e desempenhou papel fundamental na consolidação do trabalho da gestão.

“Somos um governo que acolhe as pessoas aqui em Dourados, uma gestão que acolhe na vacinação, que acolhe no serviço de assistência social e estamos fazendo uma gestão para todos e isso é um trabalho que envolve muitas pessoas trabalhando em ações importantes com comprometimento, esforço e inovação. A Daniela vem pra somar com a equipe da Assistência Social, que já desenvolve um trabalho muito importante em Dourados. A missão da Daniela é buscar novos apoios, projetos e recursos estaduais e federais para a Assistência Social”, ressaltou Alan.

Em seu discurso de posse, Daniela agradeceu à família presente, a confiança do prefeito Alan e ressaltou que o momento é de alegria e também muita responsabilidade. “Vou dar o meu melhor, como sempre fiz em todos os postos que ocupei e em todos os desafios que enfrentei. Posso dizer que a assistência social não é a minha formação, sou advogada há 22 anos, mas a assistência social sempre esteve no meu coração e todas as ações do meu mandato desde 2017 são pautadas em promover principalmente, o combate a violência doméstica e também serviços públicos de qualidade. Assistência social é isso, é entregar ao nosso cidadão que está em vulnerabilidade social esse trabalho. Quero fazer esse compromisso de trabalhar e nessa semana conversando com a minha mãe, eu soube que a minha avó foi secretária de assistência social em 1960 na cidade Três Passos no Rio Grande do Sul, então a assistência também corre nas minhas veias e hoje eu honro a minha avó aqui”, disse emocionada.

A nova secretária nasceu em Barra do Garças (MT), mas desde pequena escolheu Dourados como a cidade do coração. Advogada de profissão, Daniela foi reeleita em 2020 pelo PSD, e tem sua atuação parlamentar pautadas nas bandeiras do combate à violência doméstica e a luta por serviços públicos de qualidade. Chega à secretaria com o propósito do fortalecimento das políticas públicas do sistema único de assistência social.

Deixa o cargo, Ediana Mariza Bacha, que é servidora efetiva da Prefeitura de Dourados e retomará suas funções.

Estavam presentes os vereadores Laudir Munaretto, presidente da Câmara Municipal, Sérgio Nogueira, líder do do governo na Câmara, Creusimar Barbosa, Olavo Sul, Marcelo Mourão, Daniel Júnior e Tio Bubi.