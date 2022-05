Palmeiras faz 3 a 0 no Juventude e entra no G4 do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras entrou nos eixos no Campeonato Brasileiro, venceu o Juventude neste sábado no Sul por 3 a 0 e está no G4. Segundo a Gazeta Esportiva, sem levar qualquer susto, o Palmeiras chegou à vitória no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sétima rodada, e assumiu, de forma provisória, a segunda colocação na tabela de classificação, somente atrás do rival Corinthians. Os gols foram do volante Zé Rafael, do atacante Rony – esses no primeiro tempo – e do meia Gabriel Menino.

Com 12 pontos, o Palmeiras está apenas um atrás do líder, que joga neste domingo o clássico contra o São Paulo. O próprio Tricolor, em terceiro com 11, é um que pode ultrapassar o Verdão, mas a posição dentro do G4 está assegurada ao final da rodada. O Juventude, com seis, segue na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Esta é a sexta vitória seguida do Palmeiras atuando longe de sua casa. Dos últimos cinco jogos disputados fora do Allianz Parque, três foram como visitante e outros dois foram mandados na Arena Barueri, em Barueri (SP), visto que o estádio do Verdão teve uma agenda recheada de shows musicais entre o final de abril e o começo de maio.

Pela oitava rodada, no próximo final de semana, o Palmeiras terá pela frente o clássico contra o Santos, mais uma vez como visitante, na Vila Belmiro, no domingo, às 16 horas (de Brasília). Antes, nesta terça-feira, às 21h30, recebe o Deportivo Táchira, da Venezuela, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores. O Juventude, pelo Nacional, encara o Fortaleza, no sábado, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O jogo – O Palmeiras não sentiu nem um pouco a ausência do meia Raphael Veiga, que de última hora nem viajou para Caxias do Sul por causa de uma virose. Gustavo Scarpa o substituiu de forma brilhante na posição e comandou as ações ofensivas da equipe, sem ser incomodado pela marcação rival.

Aliás, não foi só Scarpa que teve liberdade em campo. O setor defensivo do Juventude deu muitos espaços e a consequência disso foi uma chance atrás da outra do Palmeiras. No primeiro tempo, o Verdão fez dois gols.

Aos oito minutos, Marcos Rocha tocou para Dudu dentro da área, pelo lado direito, que cruzou rasteiro para Zé Rafael na entrada da área pelo meio. O volante chutou de primeira, rasteiro, e a bola entrou no canto esquerdo do goleiro César. Esse foi o sexto gol de Zé Rafael em 2022, o segundo no Brasileirão.

O 2 a 0 saiu aos 30 minutos. Após um lance confuso na área, o zagueiro Kuscevic ganhou no alto de Rafael Forster e deu um toque alto para o meio da pequena área. Esperto, Rony se antecipou à zaga e tocou para as redes. Atacante já tem nove gols em 2022, oito deles (88,9%) aproveitando jogadas aéreas da equipe.

Para o segundo tempo, o técnico Eduardo Baptista tentou corrigir as falhas de marcação e fez seu time buscar mais o ataque. Até conseguiu nos primeiros minutos, quando Óscar Ruiz exigiu uma defesa de Weverton, mas ficou nisso. O Palmeiras voltou a dominar as ações ofensivas depois de um terço da etapa.

Sem ser incomodado na defesa, o ataque palmeirense conseguiu criar algumas boas chances para ampliar a vantagem. Em uma delas, Scarpa, em uma cobrança de falta pela direita, exigiu uma grande defesa de César. Em outra, Breno Lopes, que havia entrado no lugar de Rafael Navarro, tentou um chute de voleio, de dentro da área, mas a bola saiu fraca e o goleiro do Juventude não teve trabalho.

Até o fim da partida, nada de mais efetivo dos dois lados até os acréscimos. O técnico português Abel Ferreira até aproveitou para colocar em campo mais um garoto da base, o atacante Naves, nos minutos finais. Só aos 46 que o Palmeiras conseguiu marcar o terceiro. Gabriel Menino tentou um cruzamento na área, que virou um chute e entrou direto, enganando César.

Ficha Técnica

Juventude 0 x 3 Palmeiras

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 21 de maio de 2022 (sábado)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Renda: R$ 108.470,00

Público: 5.513 torcedores

Cartões amarelos: Vitor Gabriel, Jean e Jadson (Juventude); Abel Ferreira (Palmeiras)

Gols:

PALMEIRAS: Zé Rafael (aos 8min do 1º tempo), Rony (aos 30min do 1º tempo) e Gabriel Menino (aos 46min do 2º tempo)

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares (Gabriel Tota), Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus; Jean (Ricardo Bueno), Yuri Lima (Bruninho) e Jadson; Óscar Ruiz (Vitor Gabriel), Pitta e Guilherme Parede (Paulo Henrique).

Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Gustavo Scarpa (Wesley); Dudu (Gabriel Menino), Rafael Navarro (Breno Lopes) e Rony (Naves).

Técnico: Abel Ferreira