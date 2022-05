Zé Teixeira solicita construção de 30 casas populares no Distrito de Montese, em Itaporã

Para garantir o direito à moradia em atendimento a famílias de baixa renda do Distrito de Montese, em Itaporã, o Presidente da Associação Comunitária de Montese, Vilson Gomes de Carvalho, encaminhou o Ofício nº 003/2022 reivindicando apoio do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) para a construção de 30 (trinta) casas populares naquela comunidade.

Em atendimento ao solicitado, visando proporcionar o benefício a todos que vivem na região, o deputado Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação pedindo a ação conjunta do Governo do Estado e também aos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, na alocação de recursos da União e gestões visando à construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no Distrito.

Segundo Teixeira, o acesso à casa própria é garantir ao cidadão usufruir dos direitos constitucionais conquistados, e beneficia notadamente às famílias de baixa renda, que encontram maiores dificuldades para resolverem seus problemas neste segmento, pois, não possuem recursos para adquirirem terrenos, tampouco para investirem na construção de suas moradias.

“Considerando que o município não dispõe de recursos próprios suficientes para esta construção, que pequenas comunidades não atingem o desenvolvimento esperado em virtude da falta de infraestrutura e investimentos em obras públicas e o atendimento à reivindicação beneficiará diversas famílias, suprindo a carência de unidades habitacionais na localidade, solicitamos o empenho conjunto – do Estado e União, objetivando o respaldo financeiro para este atendimento, para propiciar moradia digna e melhor qualidade de vida às famílias daquele Distrito”, finaliza.