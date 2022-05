Encontro Acadêmico de Biomedicina da UNIGRAN traz perspectivas da Saúde Estética 

O evento trouxe diversos profissionais da área, incluindo a biomédica Bel Guerra

O curso de Biomedicina da UNIGRAN realizou o Encontro Acadêmico 2022. O evento, que aconteceu nos dias 12 e 13 de abril, trouxe profissionais especializados na Saúde Estética, apresentando novas perspectivas do mercado de trabalho na área.

A Biomedicina Estética é uma especialização relativamente nova para o profissional, por isso, é necessário que o acadêmico esteja sempre atualizado sobre o seu campo de atuação. O coordenador do curso, Luis Fernando Benitez Macorini, ressaltou que a área ainda está em pleno desenvolvimento. “Por isso torna muito importante o nosso aluno ter conhecimento sólido, com base científica sobre o tema”, comentou.

Luis afirmou que hoje o biomédico esteta é um profissional totalmente habilitado e capacitado para poder atuar com excelência no desenvolvimento de suas atividades. Ainda pontuou que o mercado de trabalho para a área está aquecido.

“É um mercado aquecido, existem várias áreas para o biomédico atuar dentro da estética. Basta o profissional se especializar, se habilitar, fazer os cursos, para que tenha sucesso”, disse.

Na noite de abertura do evento, os acadêmicos puderam participar de uma palestra com o tema ‘Como conquistar espaço dentro da Biomedicina Estética’, ministrada pela biomédica especialista em harmonização facial, Bel Guerra.

A biomédica é egressa da UNIGRAN, mas hoje mora em São Paulo. Ela ressaltou que ficou honrada em voltar à Instituição para falar com os acadêmicos do curso sobre os gatilhos que a fizeram se estabelecer na profissão.

“Assim que eu me inseri no mercado de trabalho, tiveram várias coisinhas que me ajudaram a virar a chave na carreira. A prática, a teoria e o as redes sociais me fizeram estar no local que eu estou hoje”, comentou Bel. Ela ainda apontou que, assim que se formou, realizou diversos cursos, buscando a especialização.

Bel Guerra também falou sobre a grande quantidade de profissionais que atualmente tem se dedicado à estética e o que o egresso precisa fazer para se destacar no mercado. “É uma profissão com alta demanda, mas muitos profissionais não têm conhecimento técnico e prática o suficiente. Então, é importante que estes acadêmicos sejam o mais bem encaminhados possível e que eles tenham bastante conhecimento do que eles devem fazer a partir do momento que saem da Instituição”, enfatizou.

A palestrante ainda exaltou a paixão que tem pela área, destacando isto como algo positivo para o profissional. Bel explicou que o biomédico não deve ter como meta o faturamento com a profissão, pois os ganhos são consequências dos resultados alcançados.

“Você conseguir ajudar as outras pessoas através da imagem, da autoestima, é muito prazeroso. Eu fico arrepiada quando um paciente fica muito feliz, é algo que realmente é muito prazeroso, é apaixonante. O fato do retorno financeiro, não deve ser o foco principal, mas sem dúvidas é uma consequência do nosso trabalho, que faz com que a gente não desista. Muitos profissionais acabam desistindo da área que amam porque não têm retorno. E, no nosso caso, além de amar a área, ainda tem um retorno, porque no mundo, não só no Brasil, a área da beleza é uma das áreas que mais cresce, ano após ano. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens da saúde estética”, analisou Bel Guerra.