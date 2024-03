Zé Teixeira garante ações para distrito de Fátima do Sul

Os distritos ajudam a descentralizar a administração e são fundamentais para a gestão de recursos e serviços nos municípios. Sempre atento aos moradores dos distritos, o deputado Zé Teixeira (PSDB) trabalha na Assembleia Legislativa para garantir ações que garantam qualidade de vida às populações destas unidades administrativas.

Um exemplo deste trabalho são as indicações apresentadas nesta quarta-feira (27) solicitando obras de saneamento e asfalto para o Distrito de Culturama, em Fátima do Sul. Na primeira indicação, o deputado Zé Teixeira atendeu o vereador Laurindo Barba e solicitou ao Governo do Estado obras de rede de drenagem de águas pluviais no prolongamento da rua Marechal Cândido Rondon.

“Sabemos que a falta de drenagem das águas pluviais causa alagamento nas ruas e casas, contribuindo ainda para a proliferação de insetos e o aumento de doenças na cidade, além de todo o desconforto e prejuízo causado aos cidadãos”, justifica o deputado na indicação encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos.

Zé Teixeira solicitou ainda a conclusão de obras de asfaltamento em ruas de Culturama. O pedido também partiu do vereador Laurindo Barba. “Diante da pouca extensão dos trechos e uma vez que o município não dispõe da totalidade de recursos necessários para a pavimentação das ruas, as ações do Poder Executivo serão de fundamental importância”, argumenta o deputado.