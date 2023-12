Vila Vargas e Veteranos Panambi estão na final do Campeonato Interdistrital

Partida de ida da final acontece no próximo domingo em Panambi

A decisão do Campeonato Interdistrital de Futebol está definida. Neste domingo (3), pela rodada de volta da semifinal, AA Vila Vargas e Veteranos Panambi FC, atual campeão, cravaram vaga para decidir o título da atual edição. A competição é organizada pela Prefeitura de Dourados, através da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e os jogos finais estão previstos para os dias 10 e 17 de dezembro.

Na partida de ida, Vila Vargas visitou AA Vila Formosa e venceu por 3 a 2. Agora, um empate bastaria para AAVV chegar à decisão, mas jogando em casa, não decepcionou a torcida e voltou a vencer, agora por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Damir aos 16 minutos do segundo tempo.

Na outra chave, a disputa entre o Veteranos Panambi e EC São Pedro estava igual depois do empate em 2 a 2 na partida de ida, em Indápolis. Na volta, em Panambi, o time da casa venceu por 1 a 0, gol marcado por Márcio Luiz aos 17 minutos do segundo tempo, garantindo lugar na decisão para defender o título conquistado ano passado.

Decisão

A final do Campeonato Interdistrital começa neste domingo (10), às 8h45. Veteranos Panambi e Vila Vargas abrem a disputa do título em Panambi. O jogo de volta acontece no dia 17, em Vila Vargas, incluindo a disputa pelo terceiro lugar entre Vila Formosa e São Pedro, às 13h. No jogo de fundo, às 15h, AAVV e Veteranos disputam o título.