Cemar participa do Dourados em Ação e comemora conquistas do mandato

O vereador e 1º secretário da mesa diretora, Cemar Arnal (Solidariedade), esteve, no sábado (2), no Desenvolve Dourados em Ação, realizado nos bairros Guaicurus e Harrison de Figueiredo. Destaca o projeto desenvolvido pela prefeitura, que leva centenas de serviços gratuitos à população, e agradece o prefeito, Alan Guedes (PP), pela assinatura de mais de R$ 1 milhão em emendas impositivas para a área da educação municipal.

Os recursos, que ao todo somam R$ 1.071.500, são indicações dos vereadores, destinadas a diversas unidades escolares da rede municipal de ensino. As emendas, do exercício de 2022, serão encaminhadas para as unidades definidas pelos parlamentares da Câmara Municipal.

No Desenvolve Dourados em Ação, foram prestados serviços da Central de Atendimento ao Cidadão e do Poupatempo, além de: atualizações de cadastros, negociações de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, doações de mudas e vacinação antirrábica para cães e gatos.

Aproveitando a oportunidade, Cemar aponta importantes conquistas dos últimos três anos. “Nosso mandato, desde primeiro de janeiro de 2021, tem como lema principal trabalhar por Dourados”, disse, ao agradecer o apoio do prefeito, dos secretários municipais, dos colegas e do deputado estadual Junior Mochi (MDB). Também destacou o empenho da população para com o zelo e o bem-estar de Dourados. “É muito importante cada um fazer a sua parte”, ressaltou, pedindo apoio para que o poder público possa continuar promovendo manutenções constantes nas mais diferentes frentes.

Entre ações importantes que participou na atual legislatura, Cemar cita a revitalização total e reabertura do Parque Ambiental Primo Fioravante Vicente (Córrego Rego d’Água), um dos espaços mais belos da cidade e que atrai dezenas de pessoas todos os dias para atividades físicas. Mais uma vez, ressaltou as ações do Desenvolve Dourados, que teve início no Jardim dos Estados e já passou por quatro outras regiões, incluindo distritos e a Reserva Indígena, com uma série de atividades que beneficia um grande número de pessoas. Além disso, diversas emendas impositivas vêm beneficiando várias escolas municipais, em diversos bairros.

As realizações do vereador também têm beneficiado a população com recuperação de iluminação pública, operações tapa-buracos, sinalização e reordenamento do trânsito, participações diretas nas assinaturas de convênios entre a prefeitura e a Guarda Mirim, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados, entre outros. “Fui o vereador que mais esteve presente nas ações da prefeitura; tanto de melhorias, quanto comemorativas”.