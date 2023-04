Vereadora Neli pede serviço de patrola para bairros de Ponta Porã

A vereadora Neli Abdulahad, apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, duas indicações em que solicita à Prefeitura serviços de patrolamento e cascalhamento para bairros de Ponta Porã

Nas indicações endereçadas ao Prefeito Eduardo Campos, e ao Secretário Municipal de Obras André Manosso que seja providenciado, com a máxima urgência, os serviços de patrolamento e cascalhamento com colocação de moledo na rua dos Prefeitos bairro Jardim Planalto e no Assentamento Nova Era.

De acordo com a parlamentar, “ambas solicitações se tratam de reivindicações dos moradores pois, estas localidades se encontram completamente esburacadas devido às fortes chuvas que nos sobrevieram. A vereadora explica que este pedido se faz de extrema necessidade para o bem da população local.

Neli finalizou ao afirmar que pelos motivos expostos espera que esta indicação seja atendida o mais breve possível.