Vereadora Anny Espínola pede sinalização para cruzamento perigoso

A Vereadora Anny Espínola apresentou na sessão ordinária de 6 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura, a instalação de um redutor de velocidade e sinalização na rua Avenida Belmiro de Albuquerque na esquina com a Rua Vacaria.

A parlamentar justificou o pedido informando que “esta indicação tem por objetivo solicitar redutor de velocidade e sinalização na Avenida Belmiro de Albuquerque com a rua Vacaria, visto que é de suma importância para os moradores, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Diante do exposto, esta Vereadora solicita, que a prestação deste serviço seja o mais breve possível”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e aos secretários municipais, André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e Gabriel Arce, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

Jardim Ipanema

Na mesma sessão, Anny Espínola apresentou indicação solicitando ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário André Manosso, a realização do serviço de patrolamento nas ruas Dom Pedrito e Santa Rosa, no bairro Ipanema.

Segundo ela, as duas ruas estão cheias de buracos, situação que prejudica o trânsito e principalmente a segurança viária de pedestres e veículos que circulam na referida via. Ressalta-se que o serviço deve ser realizado com urgência para que sejam evitados acidentes e prejuízos desnecessários, tanto para o munícipe quanto para o poder público. Diante do exposto, esta Vereadora solicita, que a prestação deste serviço seja o mais breve possível”.