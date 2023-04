Vereador Waldecir Fernandes pede Clínica da Mulher e da Criança

Waldecir Fernandes fez importantes pedidos em favor da Saúde e do bem-estar da população de nossa cidade. Na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o vereador apresentou indicação ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Saúde Dr. Patrick Derzi solicitando a Implantação de uma clínica da Mulher e da Criança.

Para justificar o pedido o vereador afirmou que “esta indicação se faz necessária, pois o município necessita de uma clínica especializada para atender mulheres e crianças, desta forma vai oferecer atendimento humanizado para meninas e mulheres de todas as idades, da adolescência à terceira idade, no trabalho de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento de gestantes”.

Asfalto

Waldecir pediu ainda, que o Prefeito Eduardo Campos e o Secretário de Obras André Manosso providenciem a pavimentação asfáltica na rua Santa Rosa no Jardim Ipanema.

“A pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade.

Outro motivo é oferecer melhores condições de vida para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local”, informou o vereador.