Operário e Costa Rica fazem domingo o primeiro jogo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Operário e Costa Rica entram em campo no domingo (23) para o primeiro jogo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2023. A bola vai rolar às 15h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A competição tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Maior campeão estadual, o Galo alvinegro busca seu 13º título, enquanto a Cobra do Norte vai em busca do bicampeonato. Os dois finalistas já estão garantidos na primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, quem levantar a taça do Sul-Mato-Grossense vai assegurar vaga para o Campeonato Brasileiro Série D 2024. Atual campeão, o Operário disputa a competição nacional neste ano e está no grupo A7, ao lado do XV de Piracicaba (SP), Maringá (PR), Cascavel (PR), Crac (GO), Ferroviária (SP), Patrocinense (MG) e Inter de Limeira (SP).

A partida de volta da decisão do Estadual será no dia 30 de abril, às 15 horas, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica. A equipe costa-riquense teve melhor desempenho na competição até agora e, por isso, joga pelo empate no placar agregado (ida e volta) para ser campeão. De acordo com o regulamento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), não há decisão por penalidades máximas.

Na primeira fase do Estadual, o Costa Rica fez 19 pontos e terminou na liderança do grupo A, com seis vitórias, um empate e uma derrota. Na mesma chave, o Operário terminou na segunda colocação, com 15 pontos, provenientes de cinco vitórias e três derrotas. Para chegar à final, o clube do interior passou por Aquidauanense (quartas de final) e Ivinhema (semifinal). Já o time da capital bateu o Novo (quartas de final) e o Dourados (semifinal).