Vereador Marquinhos quer obras no Kamel Saad

Na última sessão ordinária, do 7° período legislativo da Câmara de Vereadores de Ponta Porã, do ano de 2024, o Vereador Marquinhos apresentou um pedido ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia a Secretário de Obras André Messias Manosso, a implantação de bico conector com led nas avenidas do Kamel Saad, neste Município.

O legislador embasou o seu pedido ao justificar que esta “é uma indicação necessária, pois além de qualidade para os condutores que ali trafegam trará mais embelezamento para as ruas daquela região. Ressalto ainda que a iluminação pública é um dos direitos básicos da população.”

O Vereador ainda, em uso dos seus direitos parlamentares, pediu um estudo técnico para implantação de redutor de velocidade eletrônico ou faixa elevada, na entrada da rua dos Cientistas, que dá acesso ao Kamel Saad, bem como no cruzamento da Vital Brasil, dando acesso ao bairro Guy Vilela, neste município.

O Vereador afirma que “a referida indicação visa à implantação de um redutor de velocidade, tendo em vista que as vias possuem um intenso tráfego de veículos, deixando evidente o risco de acidentes de trânsito naquele trajeto. O redutor de velocidade funciona como uma excelente ferramenta no trânsito, cujo objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias.”

Marquinhos encerrou reafirmando sua confiança no trabalho do poder executivo municipal: “como temos o conhecimento da preocupação da Secretária de Obras e Urbanismo com o bem-estar de toda a nossa comunidade, ficamos na certeza do atendimento desta indicação.