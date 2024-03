PMR prende traficante com 100 quilos de maconha na fronteira com o Paraguai

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) prendeu um homem de 26 anos na manhã desta quarta-feira, 27, por tráfico de drogas. Os policiais fiscalizavam na MS-164, saída de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai para Maracaju, quando deram ordem de parada a um veículo GM Ônix, com placas de Belo Horizonte (MG). Diante do nervosismo do rapaz, eles pediram para vistoriar o porta-malas e acabaram encontrando 100 quilos de maconha.

O condutor contou que levaria o entorpecente até Campo Grande, onde receberia uma “gratificação”, porém, não informou o valor. Recebeu voz de prisão, foi conduzido para a Delegacia de PC (Polícia Civil) de Ponta Porã e autuado em flagrante por tráfico de drogas.