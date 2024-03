Vereador Marcelino Nunes pede melhorias para o trânsito e o lazer dos fronteiriços

O Vereador Marcelino Nunes apresentou na sessão ordinária de 27 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma solicitação que visa a construção de uma área de lazer com academia ao ar livre e parquinho para as crianças no espaço Nunes Star, entre as ruas Antônio João esquina com a rua Pedro Celestino, centro.

De acordo com ele, “a presente indicação é uma solicitação dos moradores praticantes de esporte no bairro supracitado, que contribuirá muito no lazer e saúde das crianças, adolescentes, jovens e adultos, principalmente, no período noturno e finais de semana.”

Marcelino Nunes encaminhou a indicação contendo o pedido ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia Secretário de Obras André Manosso, e ao Deputado Estadual Jamilson Name.

Outra indicação apresentada pelo vereador Marcelino Nunes visa a implantação de uma faixa elevada para pedestres na rua Alameda Vila Verde, no bairro Vila Verde, nova via de acesso ao Horto Florestal de nosso Município. Para ele, a presente indicação se faz necessária para a segurança dos pedestres e moradores que fazem uso desta via, pois com a abertura da mesma para ligar com o Horto Florestal gerando um grande fluxo de veículos e a falta de um redutor de velocidade, faz com que os pedestres usem a pista de rolamentos assim correndo risco de acidentes.

Marcelino Nunes solicitou ainda, ao executivo municipal que seja feito um estacionamento no canteiro central, na rua Deputado Aral Moreira, entre a avenida Brasil e rua Marechal Floriano. Ele afirma que o pedido é uma solicitação dos moradores, comerciantes e usuários desta via, e é o único trecho da rua que não conta com essa benfeitoria e com aumento do comércio local a melhoria se faz necessária.

Os pedidos foram entregues ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia Secretário de Obras André Manosso,