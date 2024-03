Corumbá – Instituto Agwa e SED/MS: parceira para implantar EJA-EaD no Paraguai Mirim

O projeto, iniciado em agosto de 2023, é fruto de um levantamento de demandas, em parceria com o Instituto Agwa. Ações de esclarecimentos foram realizadas nos dias 20 a 23 de fevereiro.

Em parceira com o Instituto Agwa, a SED (Secretaria de Estado de Educação) realizou visita à comunidade ribeirinha do Paraguai Mirim, localizada na região de confluência do rio Paraguai com o rio Paraguai Mirim, ao sul da comunidade do São Lourenço e a 140 km do município de Corumbá, para a implantação de um polo de apoio presencial para a oferta da EJA (Educação de Jovens e Adultos – EaD), com a efetivação das matrículas dos novos estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino).

O projeto, iniciado em agosto de 2023, é fruto de um levantamento de demandas, em parceria com o Instituto Agwa. Foram entrevistados ribeirinhos que elencaram questões como a necessidade da oferta do Ensino Médio e a recuperação de vida escolar pelas famílias que evadiram das escolas ainda muito cedo para trabalharem nos rios.

Equipe da SED realizou levantamento para implantação da EJA – “Levando em consideração o cenário no qual insere-se às comunidades ribeirinhas, tendo sua população, em maioria, trabalhando enquanto isqueiros, piloteiros e pescadores, tal solução está em consonância com sua realidade”, menciona Douglas Henrique Melo Alencar, assessor escolar de Educação Ambiental da SED

Em atenção aos dilemas e realidade da comunidade local, a equipe da SED, com vistas ao atendimento dos ribeirinhos com a oferta da EJA/EaD, ensino médio e fundamental, de forma a conciliar a rotina de trabalho com os estudos. “Vale ressaltar que a oferta do Ensino Médio na região é algo inédito na comunidade, sendo um anseio a todos que vivem ali, sobretudo, com uma proposta que flexibiliza a aprendizagem em tempos e espaços diversos como a EJA na EaD”, explica Edvaldo Angelotti Junior, técnico da Central de Matrículas. Ações foram realizadas nos dias 20 a 23 de fevereiro na comunidade Paraguai Mirim

Trabalho comunitário – As ações da Secretaria de Estado de Educação na comunidade ribeirinha foram realizadas entre os dias 20 e 23 de fevereiro para divulgação e esclarecimento de dúvidas sobre a EJA EaD, aplicação de avaliações de classificação para os estudantes que não possuem documentos como o histórico escolar, plantões para realização da pré-matrícula e em seguida sua respectiva efetivação. Também foram realizadas em Corumbá, reuniões com a CRE_3 (Coordenadoria Regional de Educação), representantes da Secretaria Municipal de Educação e com gestores das escolas das águas de Corumbá.

De acordo com relatos da comunidade, a etapa do Ensino Médio é um anseio antigo e poderá abrir novas oportunidades de emprego a todos na região, e acerca da possibilidade de retorno dos adultos às escolas é algo que também contribuirá para o desenvolvimento social da região.

Equipe reunida para alinhamento com CRE-3 de Corumbá – O polo de apoio presencial funcionará em uma jornada de 40 horas semanais, e contará com um coordenador de polo, que será supervisionado pelo CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Professora Ignês de Lamônica Guimarães) – em Campo Grande. Todos os estudantes terão acesso a infraestrutura e recursos do polo, conforme disponibilidade pessoal, para que possam realizar as atividades, provas, leituras dos materiais e assistir aos vídeos dos professores. Também será possível realizar videoconferência com os professores de Campo Grande sempre que necessário.

Educação Ambiental – As ações de Educação Ambiental na comunidade direcionou seus esforços, principalmente, para as questões sociais e políticas que a permeiam. A escuta dos entrevistados, o conhecimento da região pantaneira e seus respectivos déficits fizeram parte da etapa de análise socioambiental da Secretaria de Estado de Educação.

As questões como, a distância, o acesso à internet, os incêndios no Pantanal em 2021 que queimou mais de 250 mil hectares e a seca do rio Paraguai nos últimos 4 anos agravaram a vulnerabilidade social, bem como o êxodo da população da região.

Expectativa do projeto é promover o engajamento social da região – “A oferta da EJA/EaD, em parceria com o Instituto Agwa, é o primeiro passo da SED para atender a demanda de escolarização da comunidade ribeirinha do Paraguai Mirim, com a expectativa para novos projetos que promovam o engajamento social da região”, ressalta assessor escolar da EJA Jean Carlos Almeida Cordoval.

É importante ressaltar também que o trabalho desenvolvido em consonância com as ODS 4 – Educação de Qualidade (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Integração nas atividades extracurriculares das escolas desempenha um papel fundamental na conscientização e no engajamento dos alunos em questões relacionadas à sustentabilidade e ao bem-estar global) – ­ 10 – Redução das Desigualdades, 16 – Paz, justiça e instituições eficazes e 17 – Parcerias e meios de implementação. (Assessoria de Imprensa)