Vereador Edinho Quintana pede pavimentação asfáltica no bairro da Saudade

O Vereador Edinho Quintana apresentou, na sessão ordinária de 20 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, um pedido para que a Prefeitura faça a pavimentação asfáltica na rua Ezzat Georges, no bairro da Saudade.

O pedido foi formalizado por meio de indicação, encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

“Considero de extrema necessidade que seja realizada a pavimentação asfáltica daquela via, que é a principal e uma das mais antigas vias do bairro da Saudade. Com a pavimentação asfáltica facilitará o deslocamento dos moradores do bairro para as principais vias de acesso ao centro da cidade, evitando os transtornos que atualmente são causados aos moradores devidos ao excesso de poeira na seca e na chuva muito barro. Assim, espero o atendimento desta indicação o mais breve possível”, declarou Edinho Quintana, justificando o pedido.