Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa reivindica asfalto para o Jockey Club

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a pavimentação asfáltica na Raul Pereira, no bairro Jockey Club.

O parlamentar efetivou o pedido por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 26 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

No documento encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos, o Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa justificou o pedido informando que “são várias reclamações dos moradores solicitando esta obra. É de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquela via, uma vez que, devido às más condições oferecidas, prejudicam consideravelmente o ir e vir dos moradores daquela e outras regiões. Os moradores procuraram este Vereador e pedem o atendimento com extrema urgência”.

Uma cópia da indicação foi encaminhada ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

Faixa elevada na Avenida Brasil

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação solicitando construção de uma faixa elevada em cima do quebra-molas existente na Avenida Brasil nº 499, próximos à Produfertil.

De acordo com ele, “a faixa elevada de pedestres oferece mais condições de segurança apropriadas para a travessia, principalmente em se tratando de crianças e idosos. Além disso, é mais funcional que os atuais quebra-molas como obstáculo redutor de velocidade. Isso vem permitir significativa melhoria nas condições da segurança viária local. Assim, contamos com o apoio do Senhor Prefeito Municipal, no sentido de envidar os esforços necessários para realizar as melhorias solicitada, em benefício da população pontaporanense”.