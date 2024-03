Coronel David recebe homenagem especial no 37º aniversário da PMA

O deputado estadual Coronel David (PL) foi homenageado durante a solenidade de celebração dos 37 anos da PMA (Polícia Militar Ambiental), realizada na manhã desta quarta-feira (27), em Campo Grande. Entre os anos 2000 e 2002, o parlamentar ocupou o cargo de comandante da unidade, desempenhando um papel fundamental na coordenação das equipes de fiscalização ambiental em todo o território do Mato Grosso do Sul, uma área de 357.124,96 km², sendo 86.260 km² somente no Pantanal.

“Enfrentamos diversas batalhas para consolidar a PMA como referência entre as polícias militares do país. Parabenizo esses dedicados homens e mulheres que, há quase quatro décadas, combatem crimes ambientais e protegem nossa sociedade”, disse Coronel David durante a comemoração.

Além das homenagens, foram entregues viaturas e embarcações que reforçarão as operações de repressão e prevenção contra os crimes e infrações ambientais, proteção dos recursos naturais do estado, especialmente na defesa da biodiversidade e dos ecossistemas únicos do Pantanal.

Inicialmente criada para combater a caça indiscriminada de jacarés, a Polícia Militar Ambiental evoluiu para se tornar a maior unidade da PMMS, contando com 360 homens e mulheres dedicados em todo o estado.

A PMA entrou em uma nova etapa de sua história com a criação do CPAmb (Comando de Policiamento Ambiental) e a instauração de um segundo batalhão de Polícia Militar Ambiental, sediado em Dourados.

Destaca-se entre as iniciativas desenvolvidas pela polícia ambiental o Projeto Florestinha, programa socioambiental destinado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, criado em 1992. Dessa forma, a PMA não apenas cumpre seu papel de fiscalização e aplicação da lei, mas também investe ativamente na formação de uma sociedade sustentável com sensibilidade ambiental.

O Núcleo Técnico Ambiental disponibiliza o uso de drones que permite aos agentes uma visão detalhada de áreas de difícil acesso ou grande extensão, facilitando a identificação de atividades ilegais, como desmatamento, pesca predatória e caça ilegal.

“A tecnologia aliada à segurança territorial não apenas aumenta a eficácia das operações de fiscalização, mas também contribui para fortalecer a segurança dos policiais e para a preservação dos recursos naturais”, destacou o Coronel David.

A solenidade contou com a presença do vice-governador Barbosinha, do comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, do comandante do Comando de Policiamento Ambiental da PMMS – CPAMB, coronel José Carlos Rodrigues, e do comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental da PMMS – 1º BPMA, tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva; comandante-geral do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), coronel Frederico Reis Pouso Salas; além de outras autoridades civis e militares.