Vereador Candinho Gabínio quer terminal de atendimento do Detran no CAC

Visando facilitar a vida do cidadão que precisa dos serviços prestados pelo Detran, o vereador Candinho Gabínio sugere que seja disponibilizada uma sala no CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) para que seja implantado um totem de auto- atendimento do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul- Detran- MS, juntamente com um funcionário deste departamento para que possa auxiliar os contribuintes com segurança e esclarecer possíveis dúvidas.

O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 6 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação, em que aciona o Prefeito Eduardo Campos para que seja disponibilizado o espaço de atendimento do Detran, no centro da cidade.

Ele explicou que “no último encontro com o Diretor Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, sinalizou positivamente a disponibilização do Totem na área central se houvesse a cedência deste espaço por parte da Prefeitura Municipal. Se faz necessário devido à distância da Agência Regional de Trânsito de Ponta Porã da área central, bairros e área rural e em razão da informatização do sistema. A maior parte dos serviços pode ser realizada de forma online como por exemplo, emissão de guias, serviços de CNH, veículos, infrações, recursos entre outros, evitando assim o deslocamento dos cidadãos que poderiam resolver de forma mais prática na área central do nosso município”, argumentou Candinho Gabínio.