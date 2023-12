Veículo abarrotado de cigarros capota e é apreendido pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (20) um veículo VW Voyage de cor prata, com placas de Campo Grande (MS), carregado com 2.050 pacotes de cigarros adquiridos no Paraguai.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo na rodovia MS-462, área rural do município de Maracaju, quando visualizaram o veículo capotado e carregado com grande quantidade de pacotes de cigarros. A viatura Guincho do DOF rebocou o veículo até Dourados para ser entregue, oportunamente, na Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 137 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.