Unidade Móvel do Hospital de Amor inicia atendimentos de 2024 na aldeia Jaguapiru

Realização de exames gratuitos de Papanicolaou e mamografia acontecerá durante ação “Justiça Federal itinerante” na Reserva Indígena de Dourados

A Unidade Móvel do Hospital de Amor vai retomar seus atendimentos itinerantes de 2024 na Reserva Indígena de Dourados, durante a ação “Justiça Federal itinerante”, promovida pela Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. A carreta adaptada ficará na Escola Guateka, de 05 a 09 de fevereiro, com atendimentos por ordem de chegada e vagas limitadas.

Serão realizados, de forma gratuita, exames preventivos de Papanicolaou e mamografia para rastreamento do câncer de mama e do colo de útero. A Unidade Móvel do Hospital de Amor é um dos projetos apoiados pela Sicredi Centro-Sul MS/BA – instituição financeira cooperativa – que só no ano passado recebeu R$ 1,8 milhão para dar continuidade aos serviços 100% SUS na região da área de atuação da Cooperativa.

Para os dias de atendimento na Escola Guateka, as mulheres deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. No dia 05/02, a Unidade Móvel atenderá das 9h às 12h e das 13h às 16h. De 06 a 08/02, das 8h às 12h e das 13h às 16h. E no dia 09/02, a carreta adaptada atenderá das 8h às 12h e das 13h às 15h.

O atendimento da Unidade Móvel nos municípios da região Sul de Mato Grosso do Sul é uma realização da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados – AApoiadores e Instituto de Prevenção de Dourados. Na aldeia Jaguapiru, na Reserva Indígena de Dourados, a ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, e Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. A Unidade Móvel é um projeto apoiado pela Sicredi Centro-Sul MS/BA.

Unidade Móvel

A Unidade Móvel é um caminhão adaptado composto por uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala de coleta de exame de Papanicolaou. Em 2023, um total de 63 exames positivaram para o câncer de mama, depois do rastreio do diagnóstico via carreta adaptada.

Nos atendimentos do ano passado, a Unidade Móvel percorreu 18 municípios de Mato Grosso do Sul, atendendo mulheres das cidades de Fátima do Sul, Douradina, Bela Vista, Nova Alvorada do Sul, Caracol, Bonito, Porto Murtinho, Antônio João, Coronel Sapucaia, Amambai, Vicentina, Sete Quedas, Itaporã, Ponta Porã, Aral Moreira, Paranhos, Caarapó e Dourados (Reserva Indígena, UBS, UFGD/UEMS, condomínios, ações com a Prefeitura Municipal e no Estabelecimento Penal Feminino).

Recursos

A Sicredi Centro-Sul MS/BA apoia financeiramente o projeto através da destinação de 1% do seu resultado financeiro anual para o Hospital de Amor de Dourados. Todas as doações são repassadas depois de aprovadas pelos associados em assembleia. Desde 2020, a Cooperativa já destinou R$ 5,4 milhões referentes aos repasses dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

“Nossos recursos são investidos 100% na região onde atuamos e estamos presentes. Promover a cultura da prevenção e oportunizar às mulheres exames gratuitos de mamografia e Papanicolaou são formas da nossa Cooperativa contribuir com a saúde da comunidade de nosso Estado”, enfatizou o presidente da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Paulo Roberto Neves.

O que saber antes do Papanicolaou?

Ter idade entre 25 e 64 anos;

Não ter relações sexuais ao menos dois dias antes do exame;

Não usar pomada ginecológica pelo menos dois dias antes do exame;

Não estar menstruada no dia do exame;

Ter feito o exame num intervalo mínimo de 1 ano.

Sobre a Sicredi Centro-Sul MS/BA

A Sicredi Centro-Sul MS/BA é uma instituição financeira cooperativa que possui 51 agências e área de atuação em 38 municípios do Mato Grosso do Sul e 54 municípios da Bahia. A Cooperativa oferece mais de 300 soluções para o seu dia a dia e para o dia a dia do seu negócio, te envolvendo nas decisões, fortalecendo a região onde atua, dividindo os resultados.

